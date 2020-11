Landella solidale con i ristoratori della 'Foggia arancione': "Proporremo l'eliminazione temporanea di Tari e Cosap"

Seduto al tavolo di un ristorante di Foggia, il sindaco Landella lancia un monito di solidarietà ai ristoratori, chiedendo l'aiuto della Regione: "Prima della chiusura prevista per domani dall'ultimo Dpcm, ho ritenuto di essere idealmente al fianco dei ristoratori Foggiani consumando il pranzo in un locale vicino casa".

Purtroppo la Puglia rientra nella zona arancione che prevede la chiusura totale di bar, pub e ristoranti con la sola possibilità di consegne a domicilio e vendita d'asporto fino alle ore 22.

"Chiediamo al Governo di non abbandonare i titolari di queste attività e i loro collaboratori e di sostenerli attraverso misure adeguate e al governatore della Regione Puglia di monitorare costantemente le problematiche di questo settore".

"Come Amministrazione - conclude il sindaco - porteremo a breve in Consiglio comunale l'eliminazione temporanea della Tari e della Cosap per le attività penalizzate dal Dpcm".