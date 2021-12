Dentro i laboratori 'Lachimer', la società rilanciata da un privato: "Continueremo a investire su Foggia"

Nata dall'iniziativa della Camera di Commercio di Foggia, un anno fa Lachimer è stata assorbita dalla Misurlab srl. Si tratta della società che opera nel settore della chimica merceologica e laboratorio che esegue prove su materiali da costruzione e di analisi chimico-biologiche rilasciando certificazioni riconosciute a livello nazionale e ministeriale. "Il nostro territorio è pieno di ricchezze non adeguatamente valorizzate. Convinti di una grande potenzialità inespressa, abbiamo deciso di investire sul territorio".

Il personale altamente specializzato lavora con attrezzature e tecnologie dei nuovi macchinari di recente acquisizione: "Il rilancio delle attività con l’acquisto di nuovi macchinari altamente tecnologici consentirà di recuperare il gap con le società concorrenti e di rilanciare definitivamente i servizi offerti ai nostri clienti" spiegano i vertici

Alla fine del primo esercizio sono stati raggiunti obiettivi importanti: dal mantenimento e rinnovo di tutte le certificazioni in scadenza all'ottenimento di tutte le abilitazioni previste per l’esercizio dell’attività, "oltre ad aver offerto ulteriori opportunità di lavoro a giovani professionisti del nostro territorio" evidenziano.

In vista delle sfide del futuro Misurlab crede fermamente nella provincia di Foggia e continuerà ad investire nel territorio: "In particolare è in procinto di concludere un’altra prestigiosa acquisizione nel settore dei materiali da costruzione, rilevando una società in regime autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per eseguire indagini geognostiche su terreni e rocce da scavo, oltre a disporre di attrezzature per indagini in sito e in laboratorio per studi di consulenza geologica e geotecnica. Con questa ulteriore acquisizione, i servizi ai nostri clienti aumenteranno notevolmente, offrendo una varietà di soluzioni finalizzate a risolvere rapidamente ogni adempimento nel settore costruzioni".