Iveco Bus: a Foggia iniziano le selezioni del nuovo personale

Iveco Group rende noto che nell?ambito delle attività per il ritorno della produzione di autobus per il trasporto di persone Iveco Bus in Italia - annuncio dato a giugno - ha avviato la selezione dei primi 25 tecnici specializzati per le nuove linee di produzione di Foggia, dopo la fase degli studi di progettazione e dell'avvio dei lavori strutturali preliminari per la realizzazione del nuovo sito produttivo.

Il piano 'Valorizzazione sostenibile della filiera italiana dell'autobus' prevede il completamento delle linee di produzione nella prima parte dell?anno prossimo, per consentire l?uscita dalle linee dei primi mezzi nel secondo trimestre del 2023.

Contestualmente all?annuncio del ritorno della produzione dei propri autobus in Italia, la Società ha anche presentato una richiesta di accesso ai Contratti di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), nell?ambito delle opportunità fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), in corso di valutazione da parte delle istituzioni competenti.