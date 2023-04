Iveco Bus investe su Foggia: c'è la Regione Puglia fra i prossimi clienti

Inaugurato questa mattina presso lo stabilimento Fpt di Foggia il nuovo sito di assemblaggio finale e di finitura di autobus a zero e a basse emissioni di Iveco Bus.

Previsto da oggi e fino al 2026 l’assemblaggio di circa 4mila mezzi che viaggeranno sulle strade urbane ed extraurbane di tutta Italia.

Soddisfazione per il progetto è stata espressa dal mondo politico. “Quella di oggi è una giornata importante che dimostra come si possa fare di più e di meglio nel settore della mobilità” ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, mentre il Governatore Michele Emiliano ha anticipato che la Regione Puglia sarà uno dei prossimi clienti di Iveco Bus.

Ai nostri microfoni anche il Presidente Bus Business Unit di Iveco Bus Domenico Nucera che ha illustrato i dettagli del progetto foggiano.