Nuove risorse per le donne vittime di violenza: istituito un fondo di solidarietà

“Finalmente la Puglia si dota di strumenti finalizzati nel concreto al contrasto della violenza di genere. Mai più violenze sulle donne ma perché questo non sia solo uno slogan era necessario dotarsi di misure concrete. È stato approvato un nostro emendamento che reputo fondamentale ossia l’istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime di violenza di genere. La Lega aveva già presentato nel 2021 una pdl per la nascita di un “fondo di solidarietà”. In quel momento non c’erano le risorse per garantirne la nascita. Adesso finalmente, all’unanimità il consiglio regionale vota a favore di questa misura”. Così il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Giacomo Conserva, esprime la sua soddisfazione per l’approvazione all’unanimità di un testo che vara l’istituzione di un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza.

“È una misura personale di carattere economico, che è cosa diversa e alternativa rispetto alle misure economiche nazionali previste per il contrasto alla povertà – spiega Conserva - si tratta di un’erogazione monetaria diretta alla donna vittima di violenza domestica, destinato a sostenere le spese relative alla riacquisizione dell'autonomia abitativa e personale, le spese mediche e le spese relative al percorso scolastico e formativo dei figli minori”.

Il consigliere Gianni De Blasi: “È una misura di civiltà che consente alle donne vittime di violenza di godere del sostegno delle istituzioni regionali, di un sostegno economico nella delicata fase di riconquista dell’autonomia abitativa, del percorso scolastico dei figli o di assistenza legale”.

Il consigliere Fabio Romito: “È di grande importanza che il consiglio regionale si ritrovi unito nel reperire tutte le risorse necessarie a finanziare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere nonché i progetti di formazione e specializzazione di forze dell'ordine, giudici, avvocati, medici, docenti e studenti; una vera e propria task force che deve contrastare una violenza che riporta l’uomo alla preistoria”.

Il consigliere Joseph Splendido: “L’altro giorno ho avuto l’onore di partecipare al convegno sul tema “'Il diritto di essere Donna', in consiglio regionale si è passati dalle parole ai fatti. Con un emendamento alla mozione presentato dalla Lega, abbiamo richiesto di prevedere, nel prossimo disegno di legge, l'istituzione di un apposito fondo di solidarietà, una misura personale di carattere economico, consistente in un'erogazione monetaria diretta alla donna vittima di violenza domestica, destinato a sostenere le spese relative alla riacquisizione dell'autonomia abitativa e personale, le spese mediche e le spese relative al percorso scolastico e formativo dei figli minori”.