Da Matera a Foggia per la Fiera, delusione per una scolaresca: “Peccato per la patria dell’agricoltura”

Hanno percorso più di 150 chilometri, due ore di pullman circa, di buon mattino, in un prefestivo alle porte del primo maggio, animati da quell’eccitazione che pervade ogni gita, per poi sprofondare nella delusione di un quartiere fieristico semivuoto.

Sono una trentina di studenti, accompagnati da tre docenti volenterosi. La scolaresca arrivava da Matera, più precisamente dall’Istituto Tecnico Agrario. Destinazione 73esima Fiera Internazionale dell’Agricoltura di Foggia, vale a dire, due padiglioni riempiti a metà, qualche stand nell’area scoperta, e cinque convegni di cui due sono saltati.

Sono partiti alle 8.30, sono arrivati alle 11, si sono fatti un giro, e a mezzogiorno, includendo il tempo di una chiacchiera e uno spuntino, avevano già finito. Il programma prevedeva il ritorno alle 20, ma a quel punto c’era solo da girarsi i pollici.

La presenza del gruppetto incuriosisce dalle parti del cantiere del maxi parcheggio e della nuova palazzina direzionale. Sostano accanto all’area pic-nic, una delle tante aree verdi abbandonate, e anche questo non è un buon biglietto da visita per gli ospiti lucani che non hanno potuto fare a meno di notarlo. Gli studenti, con tutta la buona volontà, si annoiano. I docenti provano a rimediare per riportarli a casa anzitempo.

Il viaggio d’istruzione alla blasonata fiera era stato inserito nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, l’ex alternanza scuola-lavoro, perché “le fiere fanno parte della formazione dei ragazzi”, ci spiega un professore. “Nel giro di mezz’ora abbiamo visto tutto”, aggiunge la sua collega. Quello che si poteva visitare l’hanno visto, anche due volte.

“Siamo un Istituto Tecnico Agrario e abbiamo la propensione e un interesse particolare per questo tipo di manifestazioni. Ricordo quand’ero un giovane studente universitario. Vent’anni fa era tutta piena questa Fiera”, racconta il docente che aveva accolto con entusiasmo l’idea della visita guidata quando gli era stata prospettata. “Avevo un ricordo bellissimo”. Altri tempi. All’epoca aveva passato giorni interi nei padiglioni, e questo giustificava gli orari indicati nel programma. “È andata così”, dice oggi rammaricato.

Se ne vanno amareggiati e dispiaciuti. Da foggiani viene da scusarsi per la magra figura. Ci limitiamo a spiegare che dopo la pandemia e la congiunta negativa, la Fiera sta provando a riprogettare il suo futuro, e non si può far altro che sperare che tornino. Loro si augurano che “si possa restituire un po’ di lustro a questa Fiera, nella patria dell’agricoltura. Foggia è la ‘mamma’ dell’agricoltura. C’è di tutto: cerealicoltura, frutticoltura, orticoltura. Poi la si ritrova così. È un peccato”.