Le Isole Tremiti diventeranno luogo di libertà e integrazione europea

Le Isole Tremiti diventeranno 'luogo di libertà, integrazione europea, memoria, cultura, incanto e leggenda'. Lo ha deciso il Consiglio regionale approvando all’unanimità la proposta di legge sottoscritta da Paolo Campo insieme ai colleghi del gruppo del Partito Democratico Raffaele Piemontese e Filippo Caracciolo e al consigliere Fabiano Amati.

"L’obiettivo condiviso con i consiglieri è duplice. Uno pragmatico finalizzato a rendere più e meglio accessibili le Isole Tremiti, ed ottenere il miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti. Un altro ideale: organizzare una summer school residenziale sui temi dell’europeismo e dell’integrazione tra i popoli, da realizzare in collaborazione con il Comune di Ventotene, dove Altiero Spinelli e Ernesto Rossi elaborarono il manifesto 'Per un’Europa libera e unita'.

A quest’attività, validata scientificamente, parteciperanno 237 giovani pugliesi, uno per ciascun Comune, 20 giovani italiani e 23 giovani provenienti dai Paesi europei. "Aver contribuito ad assegnare un così alto valore ideale alle Isole Tremiti è per me motivo di orgoglio. Ed è con particolare commozione che ho condiviso la dedica morale dell’approvazione della legge alla memoria di Peppino Calabrese, sindaco dell’arcipelago scomparso pochi giorni fa e infaticabile promotore e difensore della meravigliosa bellezza dell’area marina protetta" il commento del consigliere regionale di Manfredonia.