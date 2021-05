"Qui il virus non è mai arrivato". Cala delle Arene fa sventolare la bandiera blu alle Tremiti "esempio di natura incontaminata"

Dopo il prestigioso riconoscimento dello scorso anno, prima volta nella storia dell’arcipelago, la Bandiera blu sventolerà anche nel 2021 sulle Isole Tremiti. Il Covid-19 non ha fermato le buone regole ambientali.

“Siamo onorati e contenti di aver replicato un ottimo successo – spiega il sindaco Antonio Fentini- anche se alle Isole Tremiti per fortuna il Coronavirus non è mai arrivato. Ad ottenere il marchio di qualità è stata la spiaggia 'Cala delle Arene' di San Domino’. Un risultato importante che premia il duro lavoro fatto dall’amministrazione comunale che oggi strizza l’occhio all’estate 2021. La raccolta differenziata, la gestione dei rifiuti pericolosi, le spiagge dotate di tutti i servizi e di personale addetto al salvamento, l’accessibilità per disabili, una buona rete turistica e alberghiera, sono elementi fondamentali nella determinazione di un tale risultato"

Soddisfatto anche il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano Pasquale Pazienza: "Le Isole Tremiti fiore all’occhiello dell’Area Marina Protetta, sono l’esempio della natura incontaminata, dove è possibile praticare sport all’aria aperta con immersioni in fondali ricchi di storia, di fauna e flora unici al mondo".