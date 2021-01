"Manfredonia deve crescere". Scendono in campo gli imprenditori delle partite Iva: "Noi uno dei polmoni economici"

È passato poco più di un mese dallo scorso 10 dicembre, quando i ristoratori, i commercianti, i titolari di partita iva di Manfredonia scesero in piazza a rivendicare il diritto di essere ascoltati dalle istituzioni comunali, regionali e nazionali per tutte le decisioni che riguardano la loro categoria.

Quel nutrito gruppo di imprenditori si è organizzato e lo scorso 21 gennaio ha dato vita ad un’associazione che, in maniera strutturata, proseguirà non solo nell’azione di tutela degli interessi e dei diritti delle partite Iva, ma anche e soprattutto per contribuire al processo di sviluppo e di cambiamento del territorio.

Un intenso lavoro di squadra - e di sinergie costruttive - sostiene 'Io sono partita Iva', un’associazione che nasce con il preciso obiettivo di trovare soluzioni concrete sia per tutelare e sostenere le centinaia di piccole imprese commerciali, di somministrazione, artigiane e imprenditoriali alle quali fa capo gran parte del PIL della città sipontina, ma anche per essere protagonista del territorio e della sua prossima ripresa.

Un nome, un simbolo, i volti del presidente e dei membri del Consiglio direttivo che, nelle intenzioni dei fondatori, diverranno punto di riferimento per il tessuto economico sipontino attraverso la condivisione dei valori fondanti della partecipazione, della solidarietà, della trasparenza: le fondamenta e il collante morale del consesso associativo a cui hanno dato vita.

Il presidente e legale rappresentante pro-tempore di è Michele Bisceglia, da quasi quaranta anni commerciante e imprenditore del settore, titolare e socio con il fratello del bar Fiore di Manfredonia.

Sarà affiancato dal vicepresidente Nicola Pesante de La Maison della Farrata e dal segretario Benedetto Mangano, titolare dell’impresa Mangano Impianti. Verranno nelle prossime settimane individuati i rappresentanti di ciascuna delle categorie di attività presenti nell’Associazione.

“Manfredonia può e deve crescere – ha commentato il neo-eletto presidente Michele Bisceglia – e noi ci siamo per fare la nostra parte. Desidero innanzitutto ringraziare tutti gli amici soci che hanno voluto affidarmi questo incarico. Noi, che siamo uno dei ‘polmoni’ economici di questa città vogliamo impegnarci nella tutela e nella difesa degli interessi delle categorie rappresentate in Io sono Partita Iva. Avevamo bisogno di organizzarci e lo abbiamo fatto, insieme ora potremo contare di più ed essere parte anche dei processi decisionali”.

L’associazione nasce dalla comunione di intenti di un gruppo di persone che condividono la passione per il proprio lavoro e l’attaccamento al bene della città. È un consesso associativo aperto a tutti e, con una sola voce, farà sempre sentire la propria tangibile. Già nelle prossime settimane inizierà il lavoro di pianificazione e programmazione delle attività e degli interventi. I titolari di partita Iva della città sono invitati ad unirsi ai fondatori perché l’unione fa la forza.