31 milioni di euro sul Poligrafico? "Non ci risultano nuove assunzioni"

“Attualmente, sono già 310 i dipendenti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia”. A precisarlo, in riferimento alla nota diffusa dalla Regione Puglia sull’ampliamento dell’unità produttiva di Foggia dell’Ipzs, dopo l’approvazione in Giunta del Contratto di Programma, è il segretario generale della Fistel Cisl Antonio Carangella.

Da Bari parlavano di un investimento di 31 milioni di euro, con un contributo concedibile che supera i 6 milioni, un impatto occupazionale pari a 8 nuove unità e un’occupazione a regime per circa 290 lavoratori. “L’impegno di programma assunto dal Poligrafico – chiarisce il sindacalista - è quello di mantenere il livello occupazionale ad almeno 290 risorse per i tre anni successivi al termine degli investimenti, cosa che l’Ipzs ha fatto e sta facendo”.

Il sindacato frena sulle nuove assunzioni: “Al momento non ci risulta che sia prevista l’implementazione dell’organico”. Conferma, però, che a seguito dell’accordo di programma “si possono ipotizzare nuovi investimenti migliorativi per l’Istituto”. Per questo auspica che possa favorire in futuro nuove assunzioni, “magari legate all’acquisizione di nuove commesse”.

Il segretario generale della Fistel Cisl Antonio Carangella giudica positivi il potenziamento della stampa digitale, il back up a caldo delle card, l’automazione del processo di produzione delle targhe, l’automazione della logistica dei sistemi di stoccaggio e la movimentazione e gli interventi anche per le fonti energetiche, “anche se molto riviene da investimenti già avviati e in fase di realizzazione, non da far partire ex novo. È ovvio che l’auspicio sia quello di poter contare su nuovi investimenti e sul ricambio generazionale per puntare all’acquisizione di nuove commesse o nell’ampliamento delle attuali, azioni che renderebbero concretamente fattibile l’incremento della forza lavoro. Nello stesso tempo, per precisare ulteriormente come stiano realmente le cose – conclude - l’augurio è che il processo di cristallizzazione delle stabilizzazioni lavorative trovi definitivo completamento”.