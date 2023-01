28 milioni di euro per superare la 'vergogna' del Gran Ghetto: il 'set di interventi' del Comune di San Severo

Un ‘set di interventi’, per un importo di circa 28 milioni di euro, per superare la vergogna di ghetti e insediamenti abusivi e combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. E’ quanto presentato ieri, dal Comune di San Severo all’attenzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il Piano d’Azione, descrittivo del set d’interventi, a valere sul finanziamento Pnrr Missione 5 Componente 2 per il ‘Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura’, pari ad un importo di € 27.832.952,99.

“Il risultato è stato possibile grazie alla intensa sinergia con le forze politiche di maggioranza, la Prefettura di Foggia, la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari (Dipartimento ArCoD), nonché al fattivo apporto delle organizzazioni sindacali, alla Consulta delle Associazioni, al Terzo Settore, al Privato sociale ed al Gal ‘Daunia Rurale’ che, non solo hanno partecipato agli incontri tematici, ma hanno anche fornito il loro contributo in termini di idee e spunti di riflessione”, spiegano dall'Amministrazione comunale.

“Questo, però, non è che il primissimo passo. Nei prossimi mesi – secondo gli amministratori - si aprirà con il Ministero una fase di confronto sulla strategia generale narrata con il Piano d’Azione al fine di dettagliare le azioni in esso previste. Resta, pertanto, da tracciare un cammino ben più lungo e complesso che veda il sorgere di un laboratorio di idee, che parta dalla conoscenza del fenomeno e giunga all’elaborazione di possibili soluzioni di alcune piaghe del nostro Territorio, quali sono quella del caporalato, dello sfruttamento e della lesione dei diritti civili e che guardi con fiducia alle strategie per un sano sviluppo del comparto agricolo, della promozione delle eccellenze agro-alimentari della nostra terra e del mercato del lavoro”.

Tale fase concertativa è partita ieri, 11 gennaio 2023 con l’iniziativa ‘I have a dream – Difesa dei diritti e processi di inclusione sociale. Strategie di Sviluppo del Territorio ed azioni di prevenzione e contrasto all’emarginazione ed al Caporalato’ che si terrà presso la Struttura Polisportiva ‘io Gioco Legale’ sita in via Tommaso Fiore. L’iniziativa nasce in seno al Progetto ‘InCas’ promosso da Anci Nazionale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Fondazione ‘Cittalia'.

Il progetto ha l’ambizione di predisporre dal basso, ovvero in collaborazione con il territorio, sia con le parti sociali che con le imprese agricole, un Piano d’Azione locale per la prevenzione ed il contrasto di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato. L’approccio della giornata sarà altamente partecipativo e si invitano a partecipare tutti coloro che hanno voglia di conoscere meglio il tema, le esperienze del Territorio e di dare il proprio contributo.

“Il Comune di San Severo – dichiarano il sindaco, Francesco Miglio, e l’sssessore alle Politiche Sociali, Simona Venditti - è l’unico Comune di Puglia ad essere rientrato nel Progetto ‘InCas’ diventando oggetto di interesse e di studio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite di Anci Nazionale, stante l’esperienza maturata sul campo dalla Civica Amministrazione e dall’approccio sperimentale e di sistema dimostrato con le progettazioni candidate sulle diverse linee di finanziamento. Pertanto, invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il tema dei diritti e dell’inclusione sociale a partecipare all’iniziativa di domani”.