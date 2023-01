Licenziamenti alla ex Tozzi, in 114 finiscono per strada: annunciata una interrogazione parlamentare

Mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento ex Tozzi di Foggia, per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo (qui i dettagli). Come annunciato dai sindacati, questa mattina si è tenuto un presidio fisso sotto la sede della Confindustria cittadina, cui era presente anche l'onorevole Giorgio Lovecchio del M5S.

"Questa mattina ero sotto la sede di Confindustria Foggia per seguire la vertenza di G&W Electric di Foggia, realtà attiva sul territorio da 50 anni e che è stata rilevata dalla società americana solo nel 2019 dal gruppo Tozzi, che realizza quadri elettrici di bassa e media tensione. 114 lavoratori rischiano il posto a causa della situazione debitoria della società. Questa mattina i vertici di G&W hanno incontrato i vertici di Confindustria per un tavolo tecnico. I sindacati erano tutti presenti. Ho deciso che sarà mia cura scrivere un'interrogazione parlamentare al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Questa vicenda deve essere seguita nel migliore dei modi e deve acquisire un interesse nazionale".

Stesso impegno da parte di Sinistra Italiana: "114 licenziamenti in una Provincia come quella di Foggia", dichiara Mario Nobile di Si Capitanata, "equivalgono ad una strage a livello sociale ed è per questo che oggi abbiamo partecipato al presidio sotto la sede di Confindustria Foggia e all'Assemblea nella sede della Fiom Foggia dei lavoratori della G&W Electric (ex Tozzi), multinazionale americana che sta per avviare le procedure per i licenziamento collettivo", spiega Nobile.

Sinistra Italiana ha subito promosso una azione di concreto supporto alla lotta degli operai con un'interrogazione parlamentare urgente della Sen. Ilaria Cucchi al Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso affinché il Governo assuma un ruolo decisivo per impedire alla multinazionale americana di uscire di scena senza assumersi le sue responsabilità e per trovare nuovi investitori pronti a rilevare un impianto produttivo caratterizzato da un know-how altamente qualificato e da un mercato in espansione. "Da oggi in poi - conclude Nobile di SI - saremo al fianco degli operai e delle loro famiglie che dallo sciopero di oggi inizieranno una lotta che riguarda in prima persona tutta la cittadinanza della Capitanata".