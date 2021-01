SanitaService, l'internalizzazione si festeggia a metà: 100 assunzioni nel limbo per effetto dei ricorsi. "Pericolo bomba sociale"

La sera del 30 dicembre, a 24 ore dal passaggio di consegne, un'ordinanza del Tribunale del Lavoro ha scombussolato i piani di SanitaService, alla vigilia dell'internalizzazione di 19 postazioni del 118. Un altro intoppo incide pesantemente sulla complessa procedura per assorbire i volontari che operano nelle associazioni.

La data del primo gennaio doveva rappresentare una svolta per circa 200 lavoratori da tempo in attesa dell'assunzione, ma Sanitaservice, società in house dell'Asl di Foggia, ha potuto sottoscrivere contratti a tempo indeterminato in applicazione della clausola sociale solo con la metà di loro. Per l’altra metà, invece, si è dovuto procedere d'urgenza alla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato e per il solo mese di gennaio.

Per effetto dei ricorsi, da cui scaturisce l'ordinanza del giudice del lavoro immediatamente esecutiva, l'iter non può essere perfezionato come nelle previsioni, nonostante la società abbia comunque assunto tutti e 200 i soccorritori e autisti selezionati. La Sanitaservice ha informato il Prefetto e la Regione Puglia dei "riflessi devastanti di un tale provvedimento, sia dal punto di vista sociale, ma anche da quello gestionale di un servizio pubblico essenziale operativo h24 e senza soluzione di continuità. Come ovvio, un provvedimento dell’Autorità giudiziaria va rispettato senza se e senza ma. La Società, tuttavia - fa sapere - presenterà immediato reclamo nella speranza di invertire l’attuale convincimento dell’Autorità giudiziaria e per far rispettare le aspettative e i diritti dei lavoratori già reclutati".

Formalmente però, alla mezzanotte del primo gennaio, il processo di internalizzazione del servizio di trasporto dell'emergenza-urgenza territoriale è stato completato, per la prima volta in Puglia: ora ha un unico gestore in tutta la provincia di Foggia, in ottemperanza alle linee guida regionali.

SocietaService ha ringraziato per "la professionalità del lavoro svolto e per la totale disponibilità" le associazioni di volontariato che hanno gestito le postazioni negli ultimi anni e che hanno offerto la massima collaborazione nella notte di Capodanno, al passaggio di consegne.