San Severo, internalizzati i lavoratori ex Ipab Masselli

Il servizio di assistenza agli anziani dell’azienda pubblica di servizi Masselli di San Severo, ex Ipab, è stato internalizzato. Le operatrici e gli operatori, dunque, che prima erano alle dipendenze di una cooperativa vincitrice di gara, d’ora in poi saranno a tutti gli effetti dipendenti dell’azienda diretta dal commissario straordinario Raffaele Irmici.

“E’ stata un’operazione fortemente voluta e supportata dai lavoratori, con un percorso accompagnato e condiviso dalle maestranze, dalla Fp Cgil e dalla cooperativa uscente”, ha commentato la FP Cgil Foggia attraverso una nota. “Internalizzare i servizi porterà benefici per tutti i soggetti coinvolti e, tra questi, naturalmente ci sono anche le persone alle quali è rivolto l’impegno dell’assistenza socio-sanitaria", spiega.

"La sicurezza di un inquadramento interno all’azienda dà maggiore serenità e accresce le garanzie sulla continuità sia del lavoro sia dell’erogazione dei servizi. In un momento storico complicato e complesso come quello che stiamo vivendo, si tratta di qualcosa di assolutamente rilevante e positivo. L’impegno del sindacato, in questa come in altre situazioni simili, è quello di lavorare a soluzioni che mettano insieme due elementi prioritari: la serenità e il rispetto dei diritti dei lavoratori assieme al miglioramento dei servizi ai cittadini”, conclude