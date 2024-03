Unipolmove, nuovo successo per l'agenzia di Cera e Colucci: "Innovativi e vincenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Continua l’incredibile ascesa della pluripremiata agenzia Omniassicurafoggia di Colucci Giancarlo e Cera Raffaele.

A distinguere i nostri già noti imprenditori questa volta è l’ambito tecnologico con la premiazione per l’unipolmove, strumento duttile, versatile nonché segno distintivo dell’innovazione tecnologica del gruppo Unipol riferita al settore mobility .

“L’innovazione fa parte del nostro dna , difficilmente riescono a coesistere le figure dell’imprenditore e del conservatore. L’unipolmove abbraccia in toto il settore della mobility che comprende le nuove forme di viabilità come NLT car sharing e tanto altro . Tutti strumenti che noi abbiamo voglia di mettere nella piena disponibilità della nostra clientela. D’altronde essere innovatori vuol dire correre un rischio consapevole ma come ci insegna Paulo Coelho “Se pensi che l'avventura sia pericolosa, prova la routine. È letale".

Infine la chiosa finale alla nostra domanda su quale prossimo premio aspettarci che racconta a pieno la filosofia lavorativa dell’azienda: "Sicuramente il premio più bello è il sentimento di fiducia, stima che i clienti, i nostri dipendenti e collaboratori e non da ultima la nostra mandante (Unipol) , tutti i giorni ci confermano. A volte ci consentono anche di commettere qualche errore ma è lo stimolo a migliorarci continuamente. La sfida non è la premiazione di uno o più ambiti bensì migliorare quotidianamente la qualità dei nostri servizi".