Acquisti a rilento, budget famiglie ridotto e inverno mite gli ostacoli: i commercianti foggiani sperano nei saldi

Dopo le spese natalizie, i saldi di inizio anno dovrebbero essere una buona occasione per i clienti per fare qualche affare, ma anche un modo per avere un incasso extra per i negozianti. Ma, anche se è presto per dirlo, le previsioni non sarebbero rosee.

Questa mattina pochissime persone nei negozi, complice - ci spiega un negoziante - il clima troppo caldo per il periodo, il che non incentiva ad acquistare capi invernali. Bilancio positivo, invece, per le compere natalizie che sono andate bene anche se leggermente sotto tono.