Malattie professionali in aumento, la CGIL pensa ad un progetto per i lavoratori agricoli

Disturbi muscolari e del sistema nervoso, perdita dell’udito. E’ questo il triste podio delle malattie professionali denunciate all’INAIL nel primo trimestre del 2023. Il maggior numero di malattie professionali continua a registrarsi nel settore ‘Industria e servizi’ con 3.974 casi (+44,8% rispetto a gennaio 2022), segue quello agricolo con 743 casi (+39,1%, rispetto a gennaio 2022) con una impennata per quanto riguarda le lavoratrici.

Sono i primissimi dati di carattere nazionale che potrebbero rispecchiare quelli relativi alla Capitanata, terra a vocazione agricola che richiama ogni anno nelle campagne veri e propri eserciti di lavoratori e lavoratrici in prevalenza stranieri, ma non solo. Era italiana, infatti, Paola Clemente, l’operaia agricola 49enne che il 13 luglio del 2015 morì per un malore, dopo ore di lavoro sotto il sole per poco più di 20 euro a giornata e alla quale è dedicata la legge di contrasto al caporalato e al lavoro nero, la 199 del 2016. E proprio nell’anniversario della sua scomparsa la Camera del Lavoro, la Flai Cgil e il Patronato Inca Cgil di Foggia hanno convocato una conferenza stampa per presentare i dati su infortuni e malattie professionali del settore agricolo in provincia di Foggia e un progetto di informazione itinerante su prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro rivolto ai lavoratori del settore agricolo.

“Come è noto – spiegano i segretari generali della Cgil e della Flai di Capitanata, Maurizio Carmeno e Giovanni Tarantella – i fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, la presenza diffusa di grigio e nero, l’elusione dei contratti, sommata alla presenza di tanti lavoratori stranieri che spesso hanno difficoltà sia a comprendere la lingua che ad accedere a una conoscenza approfondita delle norme che regolano il lavoro ci ha spinto a intensificare la nostra azione di sindacato di strada, specie in questa stagione contrassegnata dalle grandi raccolte e da temperature elevate, al di là delle ordinanze sulla sosta nelle ore di punta spesso non rispettate”.

L’appuntamento è per giovedì 13 luglio a partire dalle ore 10 presso l’auditorium della Camera del Lavoro.