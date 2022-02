Concorso Infermieri: partite le assunzioni, ma non a Foggia

In una lettera aperta indirizzata al direttore della Asl di Foggia, Vito Piazzolla e al direttore generale facente funzioni del policlinico Riuniti, Michele Ametta, il 'Movimento Concorsi e Mobilità Infermieri Puglia' - a nome dei 121 infermieri vincitori del concorso regionale e assegnatari dei posti messi a bando dall'Azienda Sanitaria di Foggia, 45 in tutto, e dal Policlinico "Riuniti" di Foggia, 76 unità, che da 15 giorni attendono di essere chiamati per l'assunzione a tempo indeterminato - chiedono spiegazioni evidenziando che altre Asl e aziende sanitarie pugliesi che hanno partecipato al bando, avrebbero già provveduto a chiamare i vincitori.

"Siamo ben 121 Infermieri che attendono da 15 giorni di essere chiamati a tempo indeterminato. Molti di noi lavorano fuori sede, altri già lavorano in Puglia o in provincia di Foggia. Tutti abbiamo il diritto e la voglia di tornare a vivere e lavorare stabilmente nella terra natìa e degli affetti. Da 15 giorni, ovvero dalla pubblicazione della delibera dei vincitori, con assegnazione delle sedi anche nel foggiano, stiamo attendendo una mail o una Pec che stenta a soggiungere alla nostra attenzione" scrivono. Gli infermieri vincitori di concorso concludono: "Ci chiediamo se ci siano delle problematiche a noi oscure o se si tratti solo di mera dimenticanza. Assieme a noi aspettano circa 600 idonei della provincia di Foggia, che come noi aspirano al ruolo in Asl o ai Riuniti. È lecito chiedere come stanno le cose?