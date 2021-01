Dal Ministero delle Infrastrutture arrivano due milioni di euro per il Quartiere Fieristico: "Daranno un impulso importante al settore"

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato due milioni di euro per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture che migliorino e facilitino la mobilità verso il polo fieristico di Foggia. Una misura importante, un ottimo segnale per il nostro territorio, che ha urgente bisogno di interventi di questo tipo. Il Governo dimostra di voler investire sul nostro patrimonio fieristico: ulteriori risorse infatti andranno alle fiere di Padova, Verona e Bari, senza dimenticare l’esenzione dal pagamento della prima rata Imu per gli immobili in uso a imprese di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici e manifestazioni, prevista dall’ultima Legge di Bilancio”. Lo dichiara Giorgio Lovecchio, deputato foggiano del MoVimento 5 Stelle.

“Questi due milioni a favore del nostro Quartiere Fieristico – conclude Lovecchio – daranno un impulso importante al settore che, benché beneficiario di ingenti finanziamenti nell’Accordo Integrato, dimostra tuttora diversi problemi nella valorizzazione e il rilancio delle proprie manifestazioni e delle esperienze produttive del territorio. Senza dimenticare, i vantaggi in termini di infrastrutture e servizi dei quali beneficeranno tutti i cittadini foggiani”.