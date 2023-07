Fondo Agri-Cat solo per i terreni alluvionati: "Estendere indennizzi anche agli agricoltori colpiti da piogge incessanti"

“C’è un nuovo fondo nazionale, Agri-Cat, al quale gli agricoltori possono attingere per essere indennizzati per i danni provocati da avversità meteorologiche catastrofiche. Per il 2023 il Fondo ha una dotazione di 351 milioni di euro, ma per accedervi bisogna che i terreni siano stati colpiti da alluvione. Così come è accaduto in modo particolare nell’Emilia Romagna, ma le regioni del Sud, penso alla Puglia, non sono state certo risparmiate a incessanti e copiose piogge, talvolta miste a grandine, che nei mesi di maggio e giugno hanno distrutto moltissime coltivazioni".

È quanto annunciato dalla senatrice di Fratelli d'Italia Annamaria Fallucchi. “In Puglia i campi allagati hanno compromesso le coltivazioni di grano, pomodoro e altri ortaggi: nella parte settentrionale della regione – specie nella Capitanata – molti raccolti sono marciti e numerosi vigneti, sia per uva da tavola che da vino, sono stati aggrediti irrimediabilmente dalla peronospora, mentre il foraggio per l'alimentazione degli animali è andato perduto. Senza contare - aggiunge la senatrice - che l'eccezionale piovosità ha determinato, inoltre, un serio problema di manutenzione del territorio: le strade rurali si sono trasformante in rivoli di fango e acqua rendendo ancora più difficile gli interventi a salvaguardia delle culture. Il tutto si ripercuote negativamente su un settore già fortemente provato: rispetto all’anno 2021 nel corso del 2022 la Puglia ha perso il 21% della produzione agricola e il 6,2% del valore: è andato perso, in particolare, il 50% delle olive e il 35% della frutta e della verdura, del grano, delle foraggere per l'alimentazione del bestiame, del miele e del pomodoro".

“Per questo - conclude la Fallucchi - ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida, non solo per sollecitare ristori agli agricoltori che in questi primi mesi del 2023 hanno subito danni alle produzioni a causa di eventi climatici avversi e calamità naturali, ma anche a estendere l’operatività del Fondo AGRI-CAT anche a quelle aziende agricole che sono state colpite da piogge incessanti e continue oltre che dall'alluvione".