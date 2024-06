Sconto sulla tassa dei rifiuti per chi differenzia bene la plastica

Roseto Valfortore offre nuovi servizi alla propria comunità. Messa in funzione, e fruibile per tutti, la macchina “mangiaplastica”, posizionata davanti al Municipio, incentiverà la raccolta differenziata. Un servizio comunale che premierà gli utenti per ogni bottiglia di plastica conferita.

Più si differenzia, più 'ecopunti' s’accumulano maggiore sarà la detrazione sulla tassa dei rifiuti.

La macchina “mangiaplastica” ha anche l'intento educativo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema del riciclo. “Con questo intervento - ha spiegato il primo cittadino Lucilla Parisi - continuiamo la nostra opera di sensibilizzazione sui temi dei rifiuti e della necessità di differenziare gli stessi”.

Per utilizzare la macchina ed esserne riconosciuto, il cittadino deve scaricare sul proprio cellulare l’app Ripremia dal Play Store, oppure, per i meno tecnologici, previo utilizzo del codice fiscale. Le bottiglie da consegnare devono essere vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile. La macchina riconosce il codice a barre sulla bottiglia, verificando per l’appunto che si tratti di Pet.

Per ogni bottiglia caricata, viene accreditato un punto. Con i punti accumulati, si avrà diritto a uno sconto sulla tariffa rifiuti.