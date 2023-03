Festa grande ad Apricena, inaugurata la palestra Collodi: “Investiamo nel futuro dei nostri ragazzi”

È stata inaugurata oggi ad Apricena, alla presenza di tanti studenti e associazioni sportive in festa, la palestra ‘Collodi’, sottoposta a lavori di adeguamento sismico, riqualificazione infrastrutturale e ampliamento.

A tagliare il nastro il sindaco, Antonio Potenza. Nel 2019, il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, con fondi stanziati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, risorse ex Fondo di Protezione Civile. Il Comune, rispondendo a un avviso pubblico della Regione Puglia, aveva intercettato 842mila euro.

La palestra, annessa a una scuola primaria, è stata completamente rifatta. “Oggi è una giornata stupenda per la nostra città, soprattutto per le future generazioni”, ha affermato il sindaco encomiando il lavoro della tecnostruttura che ha seguito l’iter per ottenere il finanziamento. “Siamo felici, perché vedere il sorriso di questi bambini per noi è motivo di orgoglio, di soddisfazione e di stimolo per continuare ad andare avanti su questa strada, tracciata in questi lunghi dieci anni. Abbiamo migliorato praticamente tutti i plessi scolastici e tutti gli impianti sportivi – conclude il sindaco Antonio Potenza - perché il modo migliore di investire sulle future generazioni è quello di poter dare strutture più efficienti, sicure, per la sana crescita dei ragazzi della nostra città”.