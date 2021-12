Euro Vector si allarga: a San Severo la concessionaria apre l'officina e il centro di assistenza post vendita

E' in programma domenica 12 dicembre a partire dalle 18 l’inaugurazione della nuova concessionaria Fca Euro Vector di San Severo in via Foggia, completata dai reparti officina e assistenza post vendita. Per l'occasione ci sarà l’attore comico e cabarettista pugliese Uccio De Santis, con il team sales e after sales e il girettore generale Matteo Biancofiore. La concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional di via Foggia ha aperto le porte per la prima volta nel 2013 ed oggi amplia la sua offerta per la propria clientela con l’attivazione del centro di assistenza post-vendita che si va ad aggiungere a quello della sede centrale sito nel capoluogo dauno, garantendo servizi e standard qualitativi ai vertici della rete.

Vincitori del premio nazionale di Stellantis per la qualità e la soddisfazione cliente 2021 'Customer First-Award for excellence', EuroVector ha deciso di alzare maggiormente l’asticella, ponendosi come obiettivo principale la 'customer satisfaction' al fine di rendere tutti i suoi clienti 'Felici'.

"Il nostro motore sono le persone". Così lo staff riepiloga in uno slogan personale l’importanza dell’esperienza cliente, delineando quello che è il concetto di 'Your Mobility Specialist' (i tuoi specialisti di mobilità), che dal 2019 affianca il logo storico Eurovector, a testimoniare l’impegno quotidiano di tutto lo staff, affinchè il cliente sia sempre la priorità, così come la sua soddisfazione. La struttura Euro Vector di San Severo, in totale coerenza ai best standard di casa madre, ha risposto all’obiettivo di tradurre anche sul piano architettonico le peculiarità dei brand italiani, all’insegna dell’alta tecnologia e del linguaggio contemporaneo.

La struttura non subisce variazioni dimensionali del settore espositivo mentre il corpo retrostante è stato adibito ad officina mantenendo il sedime della costruzione preesistente, arricchite di tutte le attrezzature di ultimissima generazione interamente Made in Italy. La purezza delle linee e l’essenzialità del disegno hanno incontrato le prestazioni strutturali dell’acciaio, che insieme al vetro è protagonista di quest’architettura che trae origine dai concessionari Usa del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, oggi Stellantis. "Euro Vector invita a questo evento tutti i suoi clienti affezionati, gli estimatori delle auto italiane e tutti coloro che hanno la passione per le quattro ruote a condividere questo nuovo tassello decisivo per rispondere a tutte le esigenze di mobilità degli automobilisti dell’Alto Tavoliere pugliese"