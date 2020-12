Il nuovo mercato rionale di via Pinto è realtà: 24 postazioni con tutti i servizi del "polo commerciale" di periferia

24 postazioni con tutti i servizi: luce, acqua, guardania, videosorveglianza. È stato inaugurato questa mattina il mercato rionale di via Luigi Pinto, teatro, negli anni scorsi, di incendi e atti vandalici.

"Da anni aveva bisogno di un restyling e di una complessiva valorizzazione: l’intera area è stata ristrutturata e riqualificata" il commento del sindaco Landella.

La cerimonia si è svolta alla presenza degli operatori commerciali, di Sonia Ruscillo, assessore alle Attività Economiche, Matteo De Martino, assessore all’Ambiente e all’Igiene Urbana.

"Il mercato Pinto rientra nel programma strategico per lo sviluppo della città: riqualificare commercialmente le vie di Foggia e, soprattutto, le aree più sensibili al commercio. Inaugurare un nuovo piccolo polo commerciale in una periferia non è solo un dono di speranza e lavoro per l’intera comunità, ma rappresenta la volontà di questa Amministrazione di propiziare e sostenere lo sviluppo economico e sociale"