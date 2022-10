L'impianto sportivo del 'Federico II' di Apricena è realtà: "Uno scheletro di acciaio è diventato gioiello per i nostri ragazzi"

"È sempre una meravigliosa notizia quando un’opera pubblica viene completata, quando i servizi ad una comunità vengono migliorati, quando le istituzioni sanno dare risposte alle esigenze dei cittadini. Oggi è una di quelle giornate". È il commento del presidente della Provincia, Nicola Gatta, alla cerimonia di inaugurazione dell'impianto sportivo al servizio dell'Istituto scolastico "Federico II" di Apricena, realizzato dall'Ente di Palazzo Dogana.

"L’inaugurazione dell’impianto sportivo dell’Istituto Scolastico 'Federico II' – afferma il presidente della Provincia – conferma che la sinergia tra istituzioni, la collaborazione e la condivisione di obiettivi producono risultati di grandissimo valore". Alla cerimonia di inaugurazione dell'impianto sportivo hanno preso parte anche il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Maria Aida Tatiana Episcopo, e la Dirigente scolastica dell’Istituto Alessia Colio.

"In questa struttura sportiva la Provincia di Foggia ha investito 280mila euro – sottolinea Nicola Gatta –. E come si può vedere, attraverso questo investimento abbiamo trasformato quello che era un semplice scheletro di acciaio in un gioiello destinato ai nostri ragazzi". Un completamento che il presidente dell'Ente di Palazzo Dogana ha ricordato essere atteso "da quando proprio il sindaco Potenza, all’epoca consigliere provinciale, riuscì ad inserirlo nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia. Senza che però, dopo l’approvazione di quel documento, i lavori fossero mai completati".

"Noi siamo riusciti a farlo in tempi brevi. In circa un anno abbiamo terminato i lavori ed effettuato il collaudo dell’opera – evidenzia il presidente della Provincia –. Abbiamo provveduto alla sistemazione esterna dell'area, realizzando la copertura dell’impianto, la sua pavimentazione di tipo sportivo indoor in parquet, la sua illuminazione, le uscite di sicurezza, l’impianto di riscaldamento, le attrezzature per rendere la struttura adeguata al calcetto, alla pallavolo e alla pallacanestro, la rampa necessaria all’abbattimento delle barriere architettoniche".

"Oggi, dunque, possiamo consegnare ad Apricena e all’istituto scolastico 'Federico II' una nuova opportunità, una nuova infrastruttura, una nuova occasione di crescita e di socialità per i più giovani – dichiara il presidente della Provincia –. Un luogo che simbolicamente, attraverso la pratica sportiva, rappresenta un segno di rinascita della nostra terra". Per il presidente dell' Ente di piazza XX Settembre, infatti, "la scuola è il primo avamposto per la crescita della Capitanata, la prima trincea in cui si difendono valori, principi, ideali, in cui si formano quelli che saranno i cittadini di domani. La scuola è il primo luogo in cui si combattono devianze e disagi – rimarca Nicola Gatta – e si affermano il senso di comunità ed i principi di legalità".

"Questa struttura ci racconta che insieme possiamo farcela, che insieme possiamo vincere ogni sfida – conclude il presidente della Provincia –. Questo impianto sportivo ci dimostra che insieme, avendo attenzione per i bisogni, le necessità e le istanze delle nostre comunità, possiamo rendere grande il territorio".