A Lesina apre l’Emporio della Solidarietà: "È un’opera segno per i poveri che provoca la comunità"

È un’opera segno che “provoca la comunità a occuparsi costantemente delle povertà” il nuovo Emporio della Solidarietà appena inaugurato a Lesina.

È il secondo nella Diocesi di San Severo, e ad aprirlo è stata la Caritas Parrocchiale della chiesa madre, la Parrocchia della Santissima Annunziata.

All’interno, all’apparenza è un supermercato, ma generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa si possono acquistare con una tessera a punti, caricata sulla base dei componenti del nucleo familiare dopo una fase di ascolto da parte degli operatori Caritas.

Si trova in via Duilio e sarà aperto il martedì dalle 10 alle 12. L’emporio è uno spazio pensato soprattutto per le famiglie che restituisce dignità. “Molte volte si deve vincere la vergogna per chiedere”, osserva il sacerdote Andrea Pupilla, direttore della Caritas Diocesana.

Il primo emporio della Diocesi era stato aperto a San Severo tre anni fa.

“Non è un’opera che vuole risolvere il problema della povertà, ma è un’opera segno, che ci dice che i poveri ci sono, anche a Lesina, e che noi ce ne prendiamo cura, concretamente – ha detto don Andrea alla comunità accorsa numerosa per l’inaugurazione -. Questo spazio non deve essere solo un posto dove si eroga un servizio, è prima di tutto uno spazio di relazione, ascolto e soprattutto deve diventare un pugno nello stomaco alla comunità cristiana lesinese e alle istituzioni. È un’opera che provoca la comunità affinché si occupi costantemente delle povertà”.

Il Vescovo, mons. Giuseppe Mengoli, assente per impegni istituzionali, non ha fatto mancare il suo messaggio: “Sono felice per questo traguardo che avete raggiunto come comunità a vantaggio dei più poveri”.

Il parroco, don Luca Di Domenico, è l’anima dell’iniziativa, sua l’idea: “Come comunità non stiamo facendo nulla di straordinario, stiamo semplicemente mettendo un po’ in pratica il Vangelo. Questo non significa che qui possono venire solo le persone che sono di rito cattolico, qui può venire chiunque”.

Alla cerimonia ha partecipato il sottosegretario alle Politiche Sociali Claudio Durigon, a testimonianza della presenza dello Stato, accompagnato dall’europarlamentare Massimo Casanova, ormai di casa a Lesina. Conosce bene il lavoro del terzo settore e se va con “un pizzico in più di conoscenza di quello che significa comunità, specialmente qui in Puglia”.

Erano presenti, tra gli altri, il presidente del Parco nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, imprenditori come Gianni Rotice, benefattori, alti in grado di Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia Locale, il Corpo Forestale Volontario Esaf e l’Associazione Marinai d’Italia di Lesina. Il Comune ha messo a disposizione i locali.

“Questo è un grande segno di comunità, una comunità che deve stare attenta a non lasciare indietro nessuno – ha detto il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro -. Speriamo di essere d’esempio e che lo facciano anche tante altre comunità”.

(Nel video le interviste al direttore della Caritas diocesana di San Severo don Andrea Pupilla, al parroco don Luca Di Domenico e al sindaco di Lesina Primiano Di Mauro).