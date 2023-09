L'ex palestra Gil torna a vivere: ora è una biblioteca dell'UniFg, spazio culturale aperto a tutti

Una struttura ormai abbandonata da anni, la palestra che un tempo ospitava gli alunni del Liceo Lanza e dell'istituto Poerio, torna a vivere grazie al progetto di UniFg finanziato dalla Regione Puglia, per ospitare una biblioteca che non sarà a solo a disposizione degli studenti dell'Università ma vuole essere un polo che ospiti tutta la cittadinanza. Ben 120 posti a sedere e 13mila volumi, una struttura che si aggiunge a quanto si sta facendo per rendere il centro di Foggia il cuore pulsante per studenti e cittadini.

Il presidio è stato inaugurato oggi pomeriggio negli spazi regionali di via Romolo Caggese all’angolo con via Marina Mazzei completamente restaurati con un finanziamento regionale di 1,6 milioni di euro nell’ambito della misura 'Community Library'. La nuova struttura sarà destinata non solo ai dipartimenti di Area Economica ma, per la sua posizione centrale in città, a tutti gli studenti che vogliano utilizzare gli spazi per attività di studio e ricerca. La sede al suo interno conserva, grazie al progetto di musealizzazione, lo scavo di una tomba risalente al periodo neolitico, visibile nella sala lettura.

Dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "E' un'emozione unica pensare a questa nuova Biblioteca che nasce moderna e inclusiva, con un ricco patrimonio librario, al servizio della didattica universitaria e dell’intera comunità foggiana. Costituisce un vero e proprio presidio di cultura, luogo di incontro e di crescita anche civica, soprattutto aperto ai giovani, alle loro attività di studio e alle mille occasioni di scambio culturale che certamente animeranno questi spazi. La Regione Puglia, nell’ambito della programmazione dei fondi UE del ciclo 2014-2020, ha investito circa 125 milioni di euro per la realizzazione di 123 nuove Biblioteche di comunità che hanno interessato 115 Comuni grandi e piccoli di Puglia, ed i principali Atenei. Sono particolarmente orgoglioso dei risultati che con questa linea di investimento abbiamo raggiunto”.

Così il Magnifico Rettore Lorenzo Lo Muzio: “Sono molto orgoglioso di inaugurare una nuova struttura dell’Università di Foggia che diventerà un prezioso epicentro culturale per l’intera Città. La realizzazione della nuova Biblioteca di Area economica è stata possibile grazie al fondamentale sostegno della Regione Puglia che ha finanziato il progetto di recupero di una struttura in completo stato di abbandono e che consegniamo alla Comunità universitaria, ma anche alla cittadinanza. Nel segno della coralità che sta rappresentando il mio mandato, la Cerimonia inaugurale della nuova Biblioteca rappresenta un momento simbolico, significativo e di festa, in particolare, per i nostri studenti e studentesse e per tutte le istituzioni, per il personale e per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto”.

“Oggi a Foggia si realizza un’altra trasformazione urbana provocata dai complessivi 15 milioni di euro che la Regione Puglia ha investito sulla città e sul futuro delle nuove generazioni di foggiani che si formano nell’Università e nelle biblioteche cittadine" ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che è intervenuto alla cerimonia. "Questo spazio data la sua posizione centrale, si apre a tutti gli studenti che vogliano utilizzarlo per attività di studio e ricerca. Grazie alla Regione Puglia rinasce un manufatto storico e un fattore di degrado e abbandono diventa un motore di nuova vitalità in cui l’università ha pensato bene di rendere visibile, nella sala lettura, lo scavo di una tomba risalente al periodo neolitico”.

"Siamo felici che da oggi a Foggia ci sia una nuova biblioteca - ha dichiarato la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali, Grazia di Bari - la Community Library, realizzata grazie ad un bando che ha permesso di finanziare questi progetti in tutta la Regione, sarà un riferimento non solo per gli universitari, ma per tutta la città. Aumentare gli spazi di cultura è una missione per tutti noi, perché diventano grandi opportunità per il territorio. La biblioteca sarà un punto di aggregazione, uno spazio in cui non solo parlare di cultura, ma sviluppare idee innovative, in grado di far crescere l’intera comunità. Quando parliamo di cambiamento dobbiamo partire dalla cultura e luoghi come questo sono indispensabili. Investire in cultura e in istruzione è la ricetta migliore per le nostre città”.