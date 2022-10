Incubo finito per una imprenditrice, dopo 7 anni vince la sua battaglia: "Oggi è un giorno felice"

Dopo sette anni finalmente è stato sistemato l'asfalto che permetterà ai turisti di raggiungere agevolmente 'Gio Horses' il B&B di Giovanna De Cato, l'imprenditrice di San Nicandro Garganico che due anni fa, sulle colonne di Foggiatoday, aveva lamentato l'impraticabilità di quei 900 metri di strada pubblica che collegano la Statale 89 alla Casa dei Cavalli allo stato brado nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, a due passi dai laghi di Lesina e di Varano e ad una manciata di chilometri dal mare. Da tre anni l'attività ricettiva è meta di un turismo esperenziale originale, che si sostanzia in vacanze equestri e contatto con la natura.

"Oggi, dopo 7 anni di attività, non trovo però le parole per esprimere la mia immensa gratitudine verso una comunità, la nostra, verso un'amministrazione ed una macchina fatta di tecnici, ingegneri, tutti i preposti ai lavori, che hanno contribuito a far si che la mia scelta di credere ed investire dove sono nata sia stata una buona scelta. Da oggi il Gio Horses non avrà più recensioni negative per quanto riguarda la strada pubblica percorsa dai suoi turisti ospiti. Questo è un giorno felice. E volevo condividerlo con chi mi segue e mi vuol bene" dichiara entusiasta De Cato.

L'imprendtrice 39enne aveva pensato anche di mollare tutto. Grazie alla nuova amministrazione, insediatasi poco più di un anno fa, la strada è stata asfaltata e Giovanna ha vinto la sua personale battaglia contro soprusi e silenzi. "Con le attenzioni verso un territorio, verso il turismo sostenibile, rurale, si è già iniziato a dare un input partendo dalle basi, dalla viabilità e sono certa tanto si farà ancora per valorizzare ciò che abbiamo. Io continuerò a farlo tutti i giorni attraverso il mio lavoro. Grazie perché io oggi mi sento davvero parte di una comunità".