Importante nomina per Euclide Della Vista: il presidente di Apulia Digital Maker scelto tra i rappresentanti della filiera Itc

Euclide Della Vista, presidente della Fondazione ITS Apulia Digital Maker, è stato nominato rappresentante della filiera Ict (Information and Communications Technology) del sistema Its nazionale dai colleghi presidenti delle 10 fondazioni dell’area tecnologie dell'informazione e della comunicazione presenti nelle regioni Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia.

Una grande soddisfazione per il team di Apulia Digital Maker e anche per tutto il sistema Its Puglia nel veder riconosciuto ed apprezzato l’impegno, la passione e la competenza, in un modello regionale che funziona.

La fondazione di cui Della Vista è presidente nasce a Foggia grazie all'impulso di alcune imprese del territorio che, insieme a università, centri di ricerca ed enti locali, hanno avviato i processi di trasferimento tecnologico richiesti dal tessuto produttivo regionale.

Dall’avvio ufficiale delle attività didattiche, partite nel 2016, Apulia Digital Maker è attiva con dei percorsi formativi biennali incentrati su profili professionali pioneristici sul mercato regionale e nazionale quali Digital Farmer, Multimedia Producer ,Industry 4.0 Expert , Digital Media Specialist , Developer 4.0, Digital Video Designer e 3D Artist , nelle sedi di Foggia, Bari, Molfetta e Lecce.