Il progetto Engage a Talent For Career - #T4C dal 17 al 19 novembre 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il progetto Engage partecipa a Talent For Career - #T4C - la Virtual Fair organizzata dal Career Development Center e dall’Area Orientamento e Placement dell’Università di Foggia, in programma dal 17 al 19 novembre 2020. Engage - progetto realizzato da Centro di Solidarietà Foggia, Università di Foggia e Compagnia delle Opere, con il contributo dell’Avviso Pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” - ha l’obiettivo di mettere in relazione le competenze digitali dei giovani con le esigenze delle piccole e micro imprese profit e non profit presenti sul territorio. Il progetto si rivolge ai giovani che hanno meno di 28 anni, con abilità e padronanza nel web (sistemi di e-commerce, social network, web application, sistemi cloud e sharing e molto altro).

Infatti da una ricerca effettuata su un campione di 200 piccole e micro imprese della provincia di Foggia, è emerso che molte hanno esigenze specifiche per la valorizzazione e il potenziamento del web. Da qui la nascita del sito www.progettoengage.it attraverso cui i giovani potranno valutare le proprie digital skills, verificare le esigenze delle imprese attraverso il report della ricerca che a breve sarà pubblicato e, infine, prenotare un incontro o una visita aziendale. I giovani talenti nell’area web, dal 17 al 19 novembre, potranno candidarsi per l’annuncio “Join your digital skills” del progetto Engage sul portale dell’Università (https://uniplacement.unifg.it/). Per maggiori informazioni: info@progettoengage.it, 3515925712.