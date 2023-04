La Puglia diventerà il polo dell'idrogeno: cinque 'Hydrogen Valley' finanziate, una sorgerà a Cerignola

Sono 17 le proposte progettuali risultate idonee nell’ambito del bando per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 'Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica'. Nove quelle non ammesse per mancanza o carenza di documentazione; tre sono pervenute oltre il termine.

Di queste, 5 saranno finanziate nell’immediato, con i fondi, pari a 40 milioni di euro, messi a disposizione del Governo per i distretti dell’Idrogeno: di 10 milioni (limite massimo della agevolazione) la cifra a disposizione per costruzione dell'impianto di Solarind Green Srl che sorgerà presso le acciaierie di Taranto e altrettanti per il progetto di Ce.ri.sma. Srl a Campi Salentina, 9 milioni e 860mila euro per l'impianto della Cerichem Biopharm a Cerignola, 9,8 milioni per quello di Enel Spa che sorgerà a Cerano in provincia di Brindisi e 340mila euro per l'Hydrogen Valley della Panita Srl di Statte a ridosso dell'ex Ilva.

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico, ha dichiarato: “Trasformare le aree industriali dismesse in luoghi di produzione di idrogeno verde e rendere possibili i progetti di decarbonizzazione, primo tra tutti quello di Ilva, è la sfida che abbiamo voluto cogliere attraverso il Bando per il progetto bandiera delle Hydrogen Valley. In un anno di intenso lavoro, siamo riusciti ad ottenere, attraverso la candidatura della nostra proposta progettuale regionale a Progetto Bandiera, 40 milioni di euro per cofinanziare questi progetti, il massimo finanziamento ricevuto da una regione su questo bando"

Con 26 domane ricevute, la Puglia è la prima regione italiana seguita dalla Lombardia con 13 progetti: "Il numero di progetti, che per via delle risorse a disposizione non riusciamo al momento a finanziare, ci restituiscono la forza della Puglia nella sfida per la sostenibilità e la voglia delle imprese di investire in questo settore nella nostra regione. Per tutte queste ragioni, chiediamo al Governo centrale di voler finanziare, attraverso economie Pnrr o altri fondi appositi, i progetti rimasti fuori dal finanziamento eppure validi".

Attraverso l’attuazione degli interventi previsti, si intende incentivare la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile (ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001) o dall'energia elettrica di rete, promuovere il riutilizzo delle aree industriali inutilizzate e favorire la ripresa economica delle economie locali.