Hackerato profilo social di un ristorante. Chef Di Pierro: "La situazione è grave, persi soldi e clienti"

Sono giorni complicati per Candida Di Pierro, chef patron del ristorante 'Gallery Bistrot Contemporaneo' di Troia, selezionato dallo chef stellato Domingo Schingaro come una delle più interessanti nuove aperture o gestioni dell’ultimo anno nell’ambito della quinta edizione dei 'TheFork Award'.

Già premiato dalla giuria tecnica, il ristorante Gallery Bistrot Contemporaneo, il locale è candidato anche al voto popolare. Dal 19 settembre al 10 ottobre 2023, infatti, gli utenti di TheFork potranno votare il loro ristorante preferito. Il 24 ottobre 2023 saranno annunciate le insegne più votate insieme ad altri premi speciali.

Tuttavia, il 23 settembre il profilo Instagram del bistrot è stato hackerato, con peridte importanti in termini di clienti: "La situazione è molto grave perchè chi mi ha hackerato il profilo, ha inserito i numeri di telefono falsi (del fisso e del mobile) rispetto a quelli reali del gallery. I miei follower si stanno confondendo ed io sto avendo delle gravi perdite economiche in quanto i miei clienti non sanno come prenotare al mio ristorante. Ho perso tutto, mi hanno rubato la mia identità sui social e non vi nascondo che provo dei sentimenti di rabbia e angoscia per quello che mi è successo".

Non sarebbe l'unica vittima, molti altri suoi colleghi avrebbero lamentato lo stesso furto: "Ho provato a fare tante volte la procedura del riconoscimento facciale ma nulla: Instagram non mi riconosce. Ho mandato una pec a Meta tramite i miei legali: sono passati giorni e l'azienda ancora non risponde. Non posso rimanere inerme di fronte a tutto questo. Sono qui a chiedervi aiuto perchè da sola non posso reggere tutto questo".