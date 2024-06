Il Forno Sammarco conquista i Tre Pani del Gambero Rosso nella classifica dei migliori panificatori italiani

Il Forno Sammarco di Antonio Cera a San Marco in Lamis conquista gli ambiti Tre Pani nella classifica dei migliori panificatori italiani stilata dal Gambero Rosso.

Nella sesta edizione, entra nell’Olimpo della Guida Pane e Panettieri d’Italia 2025.

Forno Sammarco è “la new entry pugliese della guida che si è subito distinta”, si legge nella prestigiosa guida alle migliori panetterie d’Italia.

La storia del bocconiano ha particolarmente colpito gli ispettori e i curatori della guida: “Dopo la laurea in Economia, Antonio Cera sceglie di tornare nel suo paese di origine e di dedicarsi all’arte della panificazione nel forno di famiglia – si legge -. Nel suo percorso professionale colleziona collaborazioni con i più importanti chef italiani e nel 2010 fonda il movimento culturale ‘Grani Futuri’ per valorizzare il mondo del pane. A dare man forte alla mente creativa e imprenditoriale del forno ci sono le zie Maria e Tanella e la mamma Lina che con gesti e saperi antichi eseguono a mano, ancora oggi, quasi tutte le lavorazioni. Il panificio è una chicca, ordinato e curato in ogni dettaglio che ogni giorno sforna pani fragranti e profumati, a lievitazione naturale, in vari formati, pezzature e impasti. Ancora taralli, scaldatelli, focacce, ma anche dolci tipici e biscotti. Grande attenzione – prosegue la recensione - merita il Panterrone, morbido e profumato, che parla del Sud e delle sue eccellenze, realizzato in circa dieci varianti anche nella versione vegana”.

Sono 64 in tutta Italia le eccellenze che raggiungono il punteggio pieno e Forno Sammarco è tra i sei nuovi ingressi.

Tra le otto novità pugliesi in Guida c’è anche il Forno Taronna a Monte Sant’Angelo che esordisce con Due Pani.

Sono sette in tutto i panifici censiti dalla guida in provincia di Foggia.

Conferme per il Panificio Frasca Rocco a Foggia (Due Pani); l’Antica Panetteria Fulgaro di Pascal Barbato a San Marco in Lamis (Due Pani); Pastamadre di Fabio Boncristiano a San Severo (Due Pani); il Panificio Casereccio di Ennio Fania e Mariangela Cocca ad Apricena (Un Pane); il Panificio Artigianale di Michele Cellamaro a Cerignola (Un Pane).