Il Gruppo Lutech scommette su Foggia, posti di lavoro e un agri hub: “I giovani non dovranno più andare via”

Il Gruppo Lutech, leader di innovazione e player europeo nei servizi di trasformazione digitale, sbarca a Foggia. Nel giorno degli auguri di Confindustria, è la lieta novella per un 2024 che in via Valentini Vista Franco auspicano più roseo, dopo un anno che il presidente Eliseo Zanasi non fatica a definire “grigio”.

La “gestazione” è durata qualche mese: appena il numero uno degli industriali si è insediato, hanno lavorato su quello che si configura come un “investimento in risorse umane”, in grado di generare occupazione e consentire ai giovani di restare a Foggia.

Il merito dell’operazione spetta a Euclide Della Vista, presidente della Fondazione Its Apulia Digital Maker e della Sezione Terziario Avanzato e Comunicazione di Confindustria Foggia.

L’associazione di rappresentanza delle imprese, per favorire l’insediamento, ha messo a disposizione una sua sede in via Matteotti, concessa a Lutech in comodato gratuito. Ospiterà stagisti che completeranno il loro percorso di formazione con gli esperti del gruppo.

“Non parliamo solo di occupazione”, ha esordito il presidente Zanasi. Gli industriali rispolverano un vecchio sogno, quello della Food Valley, per ripensare il settore dell’agroalimentare. Confindustria Foggia punta sulla nuova agricoltura che “nel futuro avrà provvidenze molto importanti, sia a livello regionale che nazionale”.

Non si tratta solo di creare una prospettiva occupazionale, attraverso la formazione dei giovani. Il passo successivo sarà la progettazione di “una struttura fisica, reale, grande a Foggia che possa essere un Agri Hub o un Agri Tech”.

Le nuove frontiere di Confindustria sono poli tecnologici al servizio dell’innovazione agricola, oggi contaminata dal metaverso e dall’intelligenza artificiale. I tempi sarebbero maturi.

Lutech, in continua espansione anche in Puglia, dopo la recente acquisizione di Atos, conta circa seimila addetti. Si impegna a formare competenze in base ai reali e nuovi fabbisogni, in questo caso l’innovazione tecnologica applicata soprattutto all'agricoltura. Collaborerà con Apulia Digital Maker, come già avviene a Bari.

La Regione Puglia, già nel corso dell’evento ‘Puglia Digital House', organizzato a luglio da Citynews, aveva agganciato la sfida della transizione digitale attraverso il consolidamento di “un network e di un ecosistema di relazioni tra gli attori regionali”, che racchiudesse imprese e Its.

Parole pronunciate a Foggia dall’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, che oggi, in video collegamento insieme al collega alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, aggiunge come le competenze siano il “vero oro” dei prossimi anni. In loro Confindustria ha trovato importanti interlocutori.

“Il nostro obiettivo è quello di cercare di recuperare risorse sul territorio di Foggia, anche diplomati, sfruttando la capacità formativa dell’Its e poterli inserire in un contesto lavorativo che sia anche locale, per evitare che debbano trovare occupazione prendendo la valigia - ha affermato Paolo Cantatore, Business Development Director Lutech – Per fare ciò, stiamo cercando anche di portare avanti delle iniziative sul territorio di Foggia legate alle industrie dell’agricoltura, quindi di lanciare qualche progetto di ricerca che coinvolga aziende presenti al meeting di qualche mese fa, tipo Princes, con cui abbiamo cominciato a ipotizzare alcune iniziative finanziate dai nuovi bandi della Regione Puglia”. Lutech, in questo caso, svolge il ruolo di partner tecnologico.

Corsi di formazione per la creazione di nuove competenze sul territorio e iniziative di tipo imprenditoriale e commerciale dedicate alle aziende che si occupano di agricoltura viaggiano di pari passo. “Siamo molto focalizzati sulla logica dell’intelligenza artificiale”, ha aggiunto Giuseppe Ieva, anche lui manager di Lutech (Head of Porfolio and Innovation).

Il gruppo scommette su Foggia e può contare sull’Its Apulia Digital Maker, che in Puglia rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda l’istruzione professionalizzante nell’ambito dell’Ict, e oggi è un interlocutore delle aziende al pari del sistema universitario, persino più versatile. Già nel 2016 aveva lanciato il corso Digital Farmer.

A gennaio, gli studenti Its, 28 per corso, inizieranno le materie professionalizzanti e a ottobre entreranno nella sede di Lutech e inizieranno a lavorare con gli esperti aziendali del gruppo.

Prima i ragazzi erano costretti ad andare via per gli stage. “Ci auguriamo che possano non solo trovare occupazione, ma restare a casa”, ha detto Euclide Della Vista. Lutech ha “accettato la nostra sfida, scommette su questo territorio e, se andiamo tutti nella stessa direzione, potremo vedere la luce dal punto di vista occupazionale”.