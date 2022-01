Da oggi per farsi belli ci vuole il 'Green Pass Base'. Giò Forcella: "Lavoreremo di più per soddisfare tutti i clienti"

Da oggi 20 gennaio è scattato l'obbligo del 'Green pass 'base'. Per chi non ha quello rafforzato, la certificazione verde si ottiene tramite un tampone antigenico o molecolare negativo - per i clienti di estetisti e parrucchieri e per coloro che accederanno ai 'servizi alla persona

Così la titolare di 'Giò Forcella Parrucchieri' ai microfoni di Foggiatoday: "Non sappiamo come andrà, spero che non incida sul nostro lavoro, sulla quantità di clienti che entreranno. Siamo stati già penalizzati fin troppo. "Noi le mascherine non le togliamo mai". Lavoriamo per appuntamento da 29 anni, ma dobbiamo limitare gli ingressi per garantire una sicurezza maggiore. Abbiamo però dovuto aumentare le ore di lavoro per soddisfare le richieste".