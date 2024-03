Grano, quotazione ancora in discesa. E Cia si astiene dalla borsa del grano

Cia ha deciso di non sedersi più al tavolo per la quotazione del grano. Con oggi sono 7 settimane consecutive che il prezzo scende senza nessuna battuta d'arresto. Ad oggi il prezzo a tonnellata del grano fino è attestato a 320€. Ma la Cia continua a dire che non si può continuare così e, di questo passo l'agricoltura europea avrà vita breve.

Importazioni incontrollate da paesi extracomunitari stanno letteralmente distruggendo il mercato del grano - in modo del tutto scriteriato - permettendo l'immissione di materia prima di scarsa qualità, coltivata con sostanze chimiche proibite in Italia e a prezzi bassi. Tutti elementi che, se non contrastanti o gestiti con l'assegnazione di dazi, porteranno ad un epilogo terribile per la nostra agricoltura.