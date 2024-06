Grani Digitali funziona: presentate 14 startup degli alunni del Pascal

L’incubatore d’impresa dell’Itet Blaise Pascal di Foggia presenta i project work realizzati dai ragazzi delle quinte classi dell’istituto, esibendo alle aziende presenti il risultato di quanto realizzato in questi mesi.

Dalle analisi di brand alla realizzazione di app specifiche, dal piano marketing alle strategie di vendita, ogni gruppo di lavoro ha risposto a specifiche esigenze richieste proprio dalle aziende che hanno creduto subito nel progetto, come Camera di Commercio, Confcommercio, Its Apulia Digital Maker, Its Green Energy Puglia, RMServices, DemaConsulting, Devworld, Spazio Daruma, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti, Unione dei Giovani Dottori Commercialisti, Tecna, NextGeN Puglia, Expleo Spa, Apulia Hotel, Mercati la Prima, SpazioDaruma, LegaCoop Puglia.

Gli obiettivi sui quali si fonda 'Grani Digitali', infatti, sono quelli di offrire un nuovo approccio al mondo del lavoro, instaurando un rapporto molto più complice con il cliente/imprenditore e ponendosi sul mercato come versatili professionalità allenate innanzitutto al problem solving e alla ricerca.

All’incontro non mancheranno interventi istituzionali, a cominciare dal vescovo di Foggia, mons. Giorgio Ferretti, del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, del presidente della Confcommercio, Antonio Metauro e, ovviamente, esponenti della Camera di Commercio di cui, tra l’altro, il 6 giugno si rinnova la presidenza. Hanno confermato la presenza anche Confindustria, nella persona della Vicepresidente Stefania Ciriello, la direttrice Its Apulia Digital Maker Valentina Scala e il Presidente dell’Its Green Energy Nicola Pavia, con altri numerosi ospiti.

A fine giornata tutte le aziende presenti voteranno il miglior progetto presentato dagli studenti.

Al gruppo vincitore andrà un premio di 1000 euro e l’assistenza fiscale gratuita per un anno. Tutte le startup che vorranno proseguire il loro cammino potranno continuare a risiedere nell’incubatore Grani Digitali per altri due anni.