Al via 'Grani Digitali', l'incubatore d'impresa che aiuta gli studenti a connettersi con il mondo del lavoro

Il target è colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro, aiutando gli studenti a connettersi più facilmente con le imprese del territorio.

La scuola non può più essere solo contenitore di nozioni, ma deve essere palestra di competenze: questa convinzione orienta le attività dell’Itet “B. Pascal” di Foggia, che si caratterizza come scuola votata all’innovazione, attraverso, i progetti come Grani Digitali.

Nello “StartupDay23” alla Camera di Commercio di Foggia del 14 maggio scorso, si sono aggiudicati la vittoria finale i due project works “Serra 4.0” e “Krisp”. Pertanto, saranno premiati gli alunni Tommaso Palladinelli, Davide Argentile, Nicola Cagiano e Gian Marco Zappatore dall’Its Apulia Digital Makers e dalla Confcommercio. I due progetti sono arrivati ex aequo.

Al momento i percorsi coinvolgono gli studenti e le studentesse delle quinte del Pascal che seguiranno un programma fatto di formazione di impresa, testimonianze, coaching e laboratori che culminerà in “StartupDay24”, finalizzato alla generazione di idee imprenditoriali e alla loro realizzazione. Tra i formatori e le testimonianze arriveranno a Foggia nomi di spicco nazionale nel settore dell’impresa, dell’innovazione, del digitale e delle startup.

Grani Digitali ha già raccolto l’adesione e la collaborazione di enti e aziende: Camera di Commercio, Confcommercio, Its Apulia Digital Maker, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Anpal, Ordine dei dottori Commercialisti, Ordine dei Consulenti dei Lavoro, Unione dei giovani dottori Commercialisti, Legacoop Puglia, Confcooperative Sport e Turismo Puglia, RMServices, DevWorld, Apulia Hotel, Spazio Daruma, Anaci, Mercati di città-La Prima e Unicredit di Foggia.