Granaio Italia, arriva l'ok della Commissione Agricoltura sul registro telematico dei cereali

È arrivato l’ok in Commissione Agricoltura al Senato all’emendamento sul registro telematico dei cereali, il cosiddetto Granaio Italia, durante l’esame parlamentare del decreto Agricoltura.

“Bene il Sottosegretario al Masaf La Pietra, che ha mantenuto un impegno preso da tempo dal Governo riguardo alla tracciabilità, e quindi alla tutela, del grano prodotto in Italia”, commenta l’On. Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura a Montecitorio.

“Nel dl Agricoltura – prosegue il parlamentare foggiano - vengono affrontate diverse misure a sostegno del comparto. Era dal 1977 che in Italia non si adottava una norma quadro come quella contenuta nel decreto. Lo avevo preannunciato già nel mio intervento durante i Durum Days 2024, a Foggia, in Camera di Commercio, dove ho partecipato su delega del ministro Francesco Lollobrigida, per illustrare le linee del Governo sul tema, insieme a stakeholder e operatori di settore, per discutere di mercato, prezzi e previsioni per il grano duro”.

Si tratta di un tema che è stato motivo di discussione e trattative per mesi con l’intero comparto e con tutti gli attori protagonisti del sistema agricoltura, anche durante i presidi di protesta. “Lo avevamo detto fin da subito che sarebbe stata intenzione del ministro Lollobrigida lavorare per risolvere la lunga crisi del settore cerealicolo, cruciale e strategico per questo esecutivo - spiega il deputato di Fratelli d’Italia La Salandra -.

"Si concretizza ora un segnale forte di attenzione del Governo verso il mondo agricolo, dopo anni in cui il dialogo era stato completamente inesistente, o inquinato dalle ideologie di Bruxelles, con effetti disastrosi”. L’emendamento approvato al Senato, che coglie il lavoro fatto in questi mesi, dimostra ancora una volta la grande capacità di Fratelli d’Italia di lavorare per obiettivi comuni e nell’interesse del territorio. In agricoltura serve passione e competenza e il settore primario non può essere affidato a qualche improvvisato agitatore di folle o improbabile influencer.