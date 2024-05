Case popolari a Foggia: approvata la graduatoria, esclusi 390 dei 740 richiedenti

È più lungo l’elenco degli esclusi che la graduatoria degli aventi diritto ad una casa popolare: sono 390 i richiedenti rimasti fuori dall’ultimo bando del Comune di Foggia risalente al 2021.

La graduatoria definitiva del bando di concorso generale n. 7 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili è stata approvata e pubblicata sul sito del Comune.

Dalla sforbiciata operata già due anni fa, si salvano solo un paio di domande. Sono 350 gli ammessi. ‘Mancanza di dichiarazione sottoscritta su documento di riconoscimento - Art. 5, comma 4 del Bando ERP n.7/2021’ è il principale motivo di esclusione.

In assenza della dichiarazione sostitutiva di certificazioni, in calce alla fotocopia del documento, le domande non sono state ammesse.

La Commissione provinciale Erp ha esaminato 172 ricorsi, presentati dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria nell’estate del 2022.

Il 16 aprile scorso, a Palazzo di Città, in seduta pubblica, si sono svolte le operazioni di sorteggio per rideterminare la collocazione dei concorrenti che avevano conseguito lo stesso punteggio.

Prima dell’assegnazione degli alloggi, sarà verificata la permanenza dei requisiti. L’ultima graduatoria sostituisce la precedente, pubblicata nel 2021, che contava 706 aventi diritto.