I candidati rettori dell'Uni Fg scendono a sei: il prof. Solaro ritira la candidatura e sostiene Serviddio

A due giorni dal primo tempo della corsa al Rettorato Uni Fg, il prof. Giuseppe Solaro - docente ordinario di Filologia Classica presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione - ritira la candidatura e annuncia il sostegno a Gaetano Serviddio, così come aveva fatto già Nunzio Angiola. "Considero questa decisione, così come, del resto, già quella di candidarmi, un indispensabile atto di responsabilità e di rispetto nei confronti della nostra comunità, alla quale mi sono sentito, proprio in virtù di questo mio impegno elettorale, particolarmente legato" spiega.

Solaro, in una lettera, spiega i motivi della sua decisione - di interpretare e condurre il suo impegno in maniera diversa - maturata nei giorni scorsi e ufficializzata a poche ore dal voto di mercoledì 15 marzo: "In queste settimane, nel corso della mia campagna elettorale, ho puntato molto sul valore del dialogo e dell'onestà intellettuale, correndo il rischio, forse, di non essere sempre ben compreso da tutti e però, molto spesso, riscuotendo sincere attestazioni di stima. Fino all’ultima e bella assemblea di giovedì scorso, al Demet, ho inteso rappresentare al meglio, anzitutto, le istanze del Dipartimento cui appartengo da più di vent’anni, sin dai tempi, cioè, della Facoltà di Lettere e Filosofia, l'ultima, come sappiamo, ad essere stata attivata a Foggia. Ho voluto, pertanto, dare il mio contributo appunto fino all’ultimo incontro del 9 marzo, ma già andavo maturando la convinzione di dover assumere un ruolo che potesse avere una maggiore efficacia se svincolato dalla competizione vera e propria. Dopo una lunga e attenta riflessione, ho deciso, quindi, di ritirare la mia candidatura".

Tuttavia, ci tiene a precisare, la scelta non implica un disimpegno: "Dopo avere, dunque, ben riflettuto, sono giunto alla conclusione che il mio impegno per Unifg possa trovare la sua migliore valorizzazione sostenendo la candidatura del Professor Gaetano Serviddio. Ritengo, infatti, che gli obiettivi che egli si prefigge, così come la sua visione complessiva del sistema universitario, siano senz'altro vicini al mio modo di intendere e concepire le funzioni di un rettore. In particolare, l’apertura del suo Programma a nuove importanti tematiche interdisciplinari mi è sembrata molto persuasiva soprattutto al fine di permettere, come egli stesso mi ha peraltro assicurato, al DISTUM una crescita basata non soltanto sui numeri, ma sullo sviluppo armonico delle sue molte anime e diverse sensibilità"