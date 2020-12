Giovanni Schiavone confermato presidente regionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane

Giovanni Schiavone è stato confermato presidente regionale dell’Associazione Generale Cooperative Italiane all’esito dell'assemblea congressuale regionale di AGCI Puglia svoltasi nei giorni scorsi. “Ringrazio l’assemblea che ha positivamente valutato l'attività svolta nel triennio appena chiuso, che ha visto l'incremento di un numero piuttosto apprezzabile di cooperative che hanno aderito ad Agci Puglia, passando così da un novero di circa 270 cooperative ad oltre 360 aderenti – commenta Schiavone che prosegue evidenziando - la necessità di intensificare, nel prossimo mandato quadriennale, l'impegno da profondere a favore delle associate con il sostegno anche di Agci nazionale che, avviando un percorso di cambiamento e rinnovamento, vorrà essere di affiancamento alle cooperative e ai territori con politiche attuative di interventi e sostegni finalizzati alla loro crescita”, conclude Schiavone, che è anche candidato al prossimo congresso di Roma del 10 dicembre a guidare l'Agci nazionale per il prossimo quadriennio.

L'assemblea ha inoltre proceduto all'elezione degli organi dell'Associazione previsti dallo statuto. A comporre il Consiglio direttivo sono: Giovanni Schiavone; Antonella Sciacovelli; Fabio Spadaccino; Pasquale Pappalardo; Fabio Carità; Michele La Torre; Matteo Olivieri; Aldo Sammarelli; Angelo Candita; Emilio Palumbo; Daniele Arena; Alfredo Spalluto; Guglielmo Corallo; Giuseppe De Matteis; Claudio Longo; Nicola Pagnelli; Anna Semeraro; Elisabetta Basile; Carla Coccia; Michele Centonza; Bartolomeo Gaggiano; Franco Minervini; Omar Tito; Elisabetta Dell'Olio; Damiano Minervini.

L'Ufficio di Presidenza è così composto: tre vice-presidenti quali Antonella Sciacovelli, Pasquale Pappalardo e Emilio Palumbo. Inoltre ne fanno parte: Daniele Arena; Fabio Spadaccino; Fabio Carità; Michele La Torre; Aldo Sammarelli; Angelo Candita; Guglielmo Corallo; Elisabetta Dell’Olio e Damiano Minervini. Revisore unico Agci Puglia è Pietro De Martinis.

Designati i rappresentanti ai congressi nazionali di settore: Agci solidarietà – Michele La Torre; Agci Culturalia – Aldo Sammarelli; Agci Agrital – Angelo Candita (agricoltura) e Pasquale Pappalardo (pesca) i quali vengono indicati responsabili regionali dei rispettivi settori, Matteo Fasanella (forestale); Agci produzione e lavoro – Antonella Sciacovelli; Agci servizi – Franco Minervini; Agci credito e finanza – Antonio Pace; Agci sviluppo urbano – Fabio Spadaccino. Per il Movimento Donne AgciPuglia designata Alessia Stabile.

I referenti territoriali per la pesca sono: per le aree salentine-compartimenti Brindisi-Gallipoli: Giuseppe De Matteis e Claudio Longo; compartimento Brindisi: Nicola Pagnelli; compartimento Taranto: Emilio Palumbo; compartimento Bari: Vincenzo D’Alessio e Vito Romanazzi; compartimenti Molfetta e Barletta: Elisabetta Dell’Olio; compartimento Manfredonia: Pasquale Pappalardo, Mario Coccia e Giuseppe Schiavone. Per le ricerca, infine, Guglielmo Corallo.