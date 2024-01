Giocattoli in Movimento, il 6 gennaio a San Giovanni Rotondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

'Giocattoli in Movimento' è un'iniziativa solidale proposta dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di San Giovanni Rotondo. Partecipate attivamente portando due giocattoli o libri per bambini al nostro gazebo, in cambio potrai prenderne uno a tua scelta.

Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili. I giocattoli raccolti verranno donati a parrocchie, reparti pediatrici o strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno e facciamo anche del bene al nostro ambiente riducendo la produzione di plastica.

I regali per i bambini, oltre a suscitare gioia, insegnano loro valori importanti come la solidarietà, la speranza e la fantasia.

Vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo in Piazza Don Bosco, nei pressi del Palazzo di Città, il 6 gennaio c. a., dalle ore 10:00 alle 13:00 . Non mancate e soprattutto non dimentichiamo che è nel dare che riceviamo!