Gino Lisa in overbooking per le festività pasquali: potenziata l’offerta con voli aggiuntivi

Boom di prenotazioni dei voli Lumiwings da Milano a Foggia per le festività pasquali. Nei giorni di giovedì 6, da Malpensa al Gino Lisa, e martedì 11 aprile a ritorno, sono andati in overbooking, ma la compagnia area e Aeroporti di Puglia non vogliono perdere neanche un biglietto e a nessun passeggero sarà negato l’imbarco.

La società guidata da Antonio Vasile e la compagnia greca, infatti, si sono subito attivati per ulteriori corse e, soprattutto, slot aggiuntivi. In tempi record hanno predisposto tre voli extra e potenziato l’offerta.

AdP addebita la domanda in crescita soprattutto alla forte richiesta per il Gargano, e non è un caso che, sui social, abbia scelto Monte Sant’Angelo, a lungo sotto i riflettori per la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura, per annunciare la programmazione di frequenze aggiuntive nel periodo di Pasqua. In tanti sono certamente i fuorisede che approfittano della comodità dei collegamenti per tornare a casa.

Di certo, è un’occasione per conoscere le bellezze del Gargano e dei Monti Dauni, “straordinari attrattori turistici che possono fare la differenza, la cui crescita continueremo a sostenere con convinzione e passione”, scrivono da Bari.

Ed è una bella iniezione di fiducia per lo scalo foggiano. “L’ottimo risultato – conclude Aeroporti di Puglia – ripaga gli sforzi di chi ha creduto nelle potenzialità di un territorio straordinario, a cominciare dalla compagnia aerea Lumiwings”.