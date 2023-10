Giubileo 2025, costruire una rete fra Gino Lisa e territorio per attirare i pellegrini

Il Giubileo è alle porte e la Capitanata, terra di Santi, ha tutte le carte per entrare nel circuito che porterà milioni di fedeli nel Bel Paese. E l’aeroporto Gino Lisa, ovviamente, sarà fondamentale in tale direzione, purchè ci si attivi per tempo.

Nodo centrale è indubbiamente la capacità di mettere in collegamento il capoluogo soprattutto (ma non solo) con centri dal forte richiamo spirituale come Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo. E difatti, proprio nella città di San Pio, Amministrazione comunale e ‘Mondo Gino Lisa’ hanno organizzato un momento di dialogo e confronto sul tema aperto alla cittadinanza e agli operatori del comparto turistico e commerciale di quello che è uno dei luoghi religiosi più conosciuti al mondo e che non conosce crisi. E lo dimostrano sia i numeri degli scorsi mesi che hanno fatto registrare addirittura una impennata di presenze straniere, che il pienone delle strutture ricettive fino a metà novembre.

Dall’incontro, inoltre, è emersa anche la necessità di dare maggiore impulso alla rete fra territori. Anche perché la cittadina garganica è sede di una IRCSS rinomata per laricerca scientifica che vede al lavoro più di centocinquanta professionisti tra medici, biologi e tecnici impegnati nel campo delle malattie genetiche, delle terapie innovative e della medicina rigenerativa.

“San Giovanni Rotondo – fanno sapere da ‘Mondo Gino Lisa’ – ha una situazione di base ottimale per costruire sinergie proficue e reciproche tra l’aeroporto e il territorio rappresentando un vero e proprio volano, solido e sicuro, per lo sviluppo dell’intera economia di tutto il Gargano e non solo! Ora spetta al territorio lavorare sodo per migliorare l’attrattività, la professionalità degli operatori, la qualità dei servizi da erogare all’utenza, la creazione di collegamenti da e per l’aeroporto e investire massicciamente in continue azioni mirate di marketing territoriale per valorizzare lo scalo aeroportuale e tutta la Capitanata”.