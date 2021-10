"La Regione Puglia non ha cacciato un euro per l'aeroporto di Foggia"

"La Regione Puglia non ha cacciato un euro per la ristrutturazione del nostro aeroporto, è tutto merito della Comunità Europea". A puntualizzarlo con un videomessaggio, in risposta alle dichiarazioni rilasciate a FoggiaToday dal presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Dimauro, è il presidente del Comitato Vola Gino Lisa Sergio Venturino.

Apprezza le sue intenzioni e la voglia degli industriali di scommettere sull'aeroporto di Foggia, ma non accetta che si dica che ci sia chi si piange addosso. "Certamente c'è chi lavora da anni per il Gino Lisa - controbatte - esempio il Comitato e tanti concittadini".

Il Comitato è pronto a collaborare con Confindustria e resta in attesa di una convocazione. "Ma attenzione, gli incentivi di startup si possono dare", è l'altolà di Venturino che mostra il paragrafo rintracciabile sul sito di Aeroporti di Puglia. Non si possono dare per anni, contesta, "incentivi di startup a compagnie che partono da altri aeroporti pugliesi e non darli a Foggia".

Da qui l'interrogativo di Venturino, che aveva inviato al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano una richiesta urgente di chiarimenti rimasta inevasa: "Come mai il governatore viene a Foggia e li nega?".