Gino Lisa, voli cancellati per l'incendio in aeroporto a Catania: domani si recupera con due collegamenti extra

Buone notizie per chi aveva prenotato per la giornata di oggi il volo della Luiwings in direzione Catania. A causa dell’incendio dei giorni scorsi che aveva interessato lo scalo siciliano, i voli da e per Catania erano stati cancellati. Ma da domani si tornerà alla normalità.

La compagnia greca, infatti, fa sapere che nella giornata di venerdì 21 luglio verranno effettuati due voli extra dal Gino Lisa: il Foggia-Catania con partenza alle 09.30 e arrivo ore 10.45 e il Catania-Foggia con partenza alle 11.35 e arrivo ore 12.35. I passeggeri in possesso dei biglietti dei voli cancellati da/per Catania potranno presentarsi in aeroporto con i titoli di viaggio in loro possesso.