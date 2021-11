"Abbiamo contattato tutte le compagnie". AdP atterra nella 'fossa dei leoni' di Foggia: "Se non c'è infrastruttura internazionale non si vola"

"Foggia deve comprendere che non c'è una distinzione: per Aeroporti di Puglia i territori hanno la stessa qualità, la stessa valenza, la stessa importanza". A sorpresa, Antonio Vasile, vice presidente di Aeroporti di Puglia, si è presentato al seminario 'La Capitanata si unisce', promosso dal Comitato Vola Gino Lisa.

Di sua sponte, è arrivato di buon mattino a Foggia per difendere l'operato del management. Ha preso per ore una miriade di appunti, e ha incassato, stoicamente, accuse e attacchi che partivano dal pulito dell'auditorium della Camera di Commercio, talvolta costretto a fare spallucce, bersaglio di strali avvelenati.

È venuto per dire, tra le altre cose, che il peccato originale è la compagnia Federico II e Aeroporti di Puglia “si sta ancora leccando le ferite”. Lo spettro della società made in Foggia torna ad aleggiare dopo oltre 20 anni, a questo punto insieme allo slogan-interrogativo che per anni ha perseguitato i cittadini: "Perché un faggiano può volare e un foggiano no".

Il suo intervento ha acuito i mal di pancia. Ha garantito che Adp "sta lavorando con tutte le compagnie aeree, con il ministero dell'Interno per avere la caserma dei vigili del fuoco", ma la platea voleva una cronoprogramma e tempi certi.

"Aeroporti di Puglia ha acquisito la proprietà dell'ex Villaggio Azzurro e da qualche giorno abbiamo sottoscritto un protocollo con l'Università di Foggia - ha annunciato Vasile alla stampa - sarà candidato all'Hub nazionale per la protezione civile".

Alla politica ha detto che "occorre uno sforzo corale". Anche a sentire lui le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ("Le compagnie devono essere richiamate dai biglietti") sono state fraintese, e la sua teoria della domanda e offerta per i voli recita, invece, che "se non c'è una infrastruttura adeguata agli standard internazionali non si va da nessuna parte". Quest'anno, ha fatto sapere sono "atterrati a Foggia 241 aerei di aviazione generale". A breve, ha confermato, partiranno i lavori di adeguamento sismico dell'aerostazione: "Non comprometteranno - ha assicurato - la funzionalità del plesso".

Soprattutto la politica, dal palco, non è stata clemente. Ha parlato di "chiacchiere" e "prese in giro". Aeroporti di Puglia torna a casa con le ossa rotte, ma ad Antonio Vasile, che ci ha messo la faccia, non si può non riconosce l'onore delle armi.