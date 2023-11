Gino Lisa, la strategia "suicida" di Lumiwings secondo Porreca: "Di questo passo fallimento inevitabile"

Con un post su Facebook, l'ex presidente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca, per Forbes uno dei 100 manager più influenti d'Italia, ha definito suicida la strategia di Lumiwings al Gino Lisa, all'indomani della vicenda dei collegamenti annullati a causa "dell'ennesimo cambio di orari" tuona.

A suo dire la programmazione sulla tratta Foggia-Milano a partire dal 27 novembre è critica:

"L'assenza di voli in alcuni giorni e le partenze durante il giorno anziché a inizio e fine giornata, unite ai continui cambi d'orario, scoraggiano i potenziali passeggeri, specialmente chi viaggia per lavoro e cerca regolarità, quotidianità e comodità dei voli. Una politica incomprensibile che, purtroppo, non può che generare significative perdite di passeggeri, indotti a optare per soluzioni di viaggio alternative. È stato un errore distrarsi su rotte di scarso interesse, come Catania e Verona, successivamente ovviamente soppresse, anziché concentrare energie e risorse sulla tratta Foggia-Milano, la più importante e promettente".