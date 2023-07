Il futuro del Gino Lisa nel piano industriale di Adp: polo delle elisuperfici e base dei vertiporti

Sarà il Polo logistico di Foggia, a gestire, in via sperimentale, le oltre 20 elisuperfici che, “man mano, verranno riconfigurate per accogliere i famosi eVTOL a decollo verticale, che potranno far raggiungere dall'aeroporto quasi ogni area della regione, in maniera molto veloce”. È quanto emerso oggi nel corso della presentazione del Piano strategico 2023-2028 di Aeroporti di Puglia a Bari, nel Centro Congressi dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari.

“Consideriamo che questi piccoli aerei, in realtà, non sono degli elicotteri perché sono quasi tutti ad ala fissa, e noi la consideriamo la macchina più promettente per questo tipo di applicazioni. Può fare tranquillamente elettricamente in elettrico 200-250 km”, ha spiegato Andrea Visentin, international strategy advisor di Arthur D. Little, partner di Aeroporti di Puglia che ha curato la stesura del piano dal punto di vista economico.

Negli obiettivi del Piano strategico 2023 di Aeroporti di Puglia si menziona il rilancio dell’aeroporto di Foggia come polo delle emergenze e della gestione unica della rete di elisuperfici, base per il futuro network di vertiporti dell’Advanced Air Mobility. La rete di elisuperfici potrà supportare in maniera efficiente i servizi di pubblica utilità (elisoccorso, protezione civile, servizi antincendio).

I successivi step prevedono lo sviluppo di una rete di vertiporti dedicata alle soluzioni di Advanced Air Mobility (ultimo miglio) e l’avvio di servizi commerciali con eVTOL per il trasporto di passeggeri e merci. “A Foggia l’aerostazione avrà una nuova veste. Il Villaggio Azzurro è destinato a diventare Polo della protezione civile per la Puglia, per il Mediterraneo, la Grecia e i paesi baltici”, ha ricordato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Il Gino Lisa, o meglio l'aeroporto del Gargano, diventerà il primo aeroporto totalmente alimentato ad energia solare”, ha aggiunto.